Municipales : à Issoudun, Christopher Albarao veut être une alternative à André Laignel

Trois candidats vont se battre pour la mairie d'Issoudun. Le maire sortant André Laignel, candidat à un huitième mandat consécutif, en poste sans interruption depuis 1977. Damien Mercier représente la liste Lutte Ouvrirère. Et puis Christopher Albarao, 28 ans, étudiant en recherches médicales. C'est la première fois qu'il se présente aux municipales, avec la volonté d'être une alternative à la politique menée par André Laignel depuis 43 ans. "La manière de faire n'a pas changé depuis 1977. Le maire et son équipe sont complètement déconnectés des nouvelles attentes, notamment celles des jeunes. Il est temps de changer", tranche d'emblée Christopher Albarao.

Donner la parole et plus de pouvoir aux citoyens

Le candidat notamment soutenu par la droite issoldunoise veut donner plus la parole aux habitants. Il propose la création d'un Haut-Conseil Citoyen, constitué de chefs d'entreprises, des présidents d'associations et des délégués des conseils de quartiers. "On a un modèle démocratique qui commence à être dépassé. À Issoudun, il n'y a aucune consultation avec la population", juge Christopher Albarao. "C'est vraiment une demande de la population de participer un peu plus, que les avis soient plus pris en considération, que tout ne soit pas décidé par les mêmes personnes à chaque fois", ajoute-t-il. Ce Haut-Conseil Citoyen pourra participer à la construction de projets, suivre la politique de la ville...

À Issoudun, la question de l'attractivité est également essentielle. Cela passe notamment par l'emploi. "Il faut défendre la filière du cuir, qui est une institution dans notre ville. Et puis il faut aller chercher les petites entreprises ou celles qui sont en train de se monter. Il ne faut pas que les gens aient peur de s'installer chez nous. C'est comme pour les médecins", explique Christopher Albarao. Lui ne se veut pas pessimiste face à la baisse de population. "Dans l'avenir, la population devrait revenir dans les petites villes. Il faut l'anticiper en donnant une bonne image d'Issoudun", explique-t-il.

Une meilleure image, c'est notamment une image verte. Christopher Albarao propose de créer une forêt urbaine de 3 hectares à Issoudun, de végétaliser le centre-ville, d'aménager les bords de la Théols pour notamment en faire un circuit sportif et touristique.