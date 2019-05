Municipales à Nantes, Sophie Errante, députée (LREM) candidate pour mener la liste En marche, "Nantes est ma capitale"

Nantes, France

Sophie Errante, députée LREM, élue dans le vignoble nantais, est candidate pour mener la liste En marche aux prochaines élections municipales à Nantes. Pourquoi Nantes ? "Parce que Nantes est ma capitale" explique l'élue, "Nantes est ma capitale de cœur, j'y suis née, j'y ai aussi crée mon entreprise en octobre 2000, place de la monnaie". La député LREM du vignoble le dit clairement, sa différence avec la politique menée par l'actuelle maire socialiste de Nantes, "c'est une volonté farouche de réussir le quinquennat d'Emmanuel Macron". Sur le Bilan de Johanna Rolland, Sophie Errante parle de déception, "il y a une déception, une déception sur ce qui est délivré. Comment on fait pour que les projets aboutissent, avec une majorité qui est peu réunie".

"Une bourde interne"

Concernant la photo publiée par erreur sur son site internet, où on voyait Montpellier et non Nantes, pour annoncer sa candidature, Sophie Errante parle de "bourde interne puisque c’était censé rester en interne et que ça a fuité par l'interne et je sais aussi pourquoi la cabale s'est instaurée. Ces documents n'auraient jamais dû être publiés et on aurait pu me dire "Oups Sophie, tu as fait une erreur de photo".