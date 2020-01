Municipales à Pontarlier : le candidat LREM Pierre Simon jette l'éponge

Dans un communiqué de presse, le candidat LREM à la mairie de Pontarlier, Pierre Simon annonce ce dimanche qu'il jette l'éponge. Le conseiller municipal et vice-président du département du Doubs en charge de l'insertion et du tourisme avait été investi par le parti en juin dernier.

Pontarlier, France

Pierre Simon abandonne. Le candidat La République En Marche (LREM) à la mairie de Pontarlier l'annonce ce dimanche soir dans un communiqué de presse. Il parle de "décision personnelle et difficile, prise avec regret (...) et de conditions de travail plus réunies pour réaliser une campagne humaine et sereine." L'ex-candidat remercie toute son équipe et assure vouloir continuer ses fonctions de conseiller départemental et de vice-président du département.

Le conseiller municipal et vice-président du département du Doubs en charge de l'insertion et du tourisme avait été désigné en juin dernier. C'était le premier candidat à avoir annoncé briguer la mairie de Pontarlier. En décembre dernier, il avait annoncé le nom de sa liste "Créons la ville de vos envies", et le nom de son programme "Ecouter, Agir, Construire".

Deux candidats désormais en lice

Désormais, ils ne sont plus que deux candidats à la mairie de Pontarlier : le maire sortant Patrick Genre et sa liste "Pontarlier, territoire d'avenir", et Gérard Voinet, tête de liste "Collectif pour une Liste Ecologique et Sociale".

L'intégralité du communiqué de presse

"Après une réflexion approfondie, j’ai décidé de mettre fin à ma candidature aux élections municipales de Pontarlier pour 2020.

Cette décision personnelle et difficile est prise avec regret ; l’opportunité politique et la volonté de présenter une offre alternative et ambitieuse pour notre ville étaient réelles. Néanmoins, les conditions de travail n’étaient plus réunies pour réaliser une campagne humaine et sereine, à l’image de ce que j’ai toujours souhaité incarner. L’engagement public nécessite de faire évoluer les mentalités et l’image que les représentants publics et les citoyens doivent avoir mutuellement.

Je tiens à remercier l’équipe qui m’a accompagné jusqu’au bout pour son travail intense et pour son soutien fidèle.

Je continuerai naturellement à m’engager pour notre canton de Pontarlier comme conseiller départemental, et pour le Doubs et ses habitants comme vice-président en charge de l’insertion et du tourisme."