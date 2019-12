Municipales à Reims : Me Ludot veut "réveiller la campagne" et se déclare candidat

Reims, France

"L'idée me trotte dans la tête depuis plusieurs années déjà", reconnait Emmanuel Ludot à l'approche des élections municipales. Cette fois, il décide de franchir le cap et se déclare candidat à la mairie de Reims. "Je souhaite donner la parole aux exclus", poursuit l'avocat, "ceux à qui on s'intéresse une fois tous les cinq ans avant de les oublier."

Emmanuel Ludot estime avoir l'expérience nécessaire pour mener cette liste. "Je connais la misère humaine, je la côtoie tous les jours en tant qu'avocat et je pense pouvoir la représenter", précise-t-il. "Les programmes pour le moment dévoilés n'attirent pas, c'est une campagne de centre-ville. Tout ça est d'un ennui terrible ! C'est une campagne morose que je veux réveiller" juge Emmanuel Ludot.

"Le score final n'aura pas d'importance"

À ce jour, Emmanuel Ludot assure avoir constitué un tiers de sa liste. Il souhaite qu'elle soit la plus diversifiée possible, entre hommes et femmes mais aussi "entre les vieux et les jeunes et les pauvres et les riches". L'avocat dit également "ne pas avoir d’appétence pour la politique politicienne, bien au contraire." Il poursuit: " Je ferai peut-être 1%, 5% ou beaucoup plus, le but n'est pas là. Je veux participer au réveil des exclus et peut-être donner des idées à d'autres dans différentes villes de France."

Il prévoit une première réunion de campagne autour du 15 janvier prochain et demande notamment l'appuie de l'association ATD quart monde