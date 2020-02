Municipales : à Rennes, les Insoumis font campagne pour la place du vélo dans l'espace public

"Ici, il n'y a aucune signalisation en fait. Et s'il n'y a pas de signalisation, ça veut dire qu'il n'y a pas de place au vélo, tout simplement." déplore Enora Le Pape, tête de liste aux municipales pour la France Insoumise, sur le quai Lamartine. Cette portion située place de la République à Rennes n'a en effet pas de marquage au sol pour les cyclistes. Avec quelques-uns de ses colistiers et quelques sympathisants, Enora Le Pape a donc décidé d'arpenter Rennes à vélo ce dimanche, pour pointer certains manques dans les infrastructures de la ville.

Après le quai Lamartine, on se dirige vers le Boulevard de Chézy, via le quai Dugay-Trouin, où la piste cyclable est bien indiquée et assez large. Même chose sur le Boulevard de Chézy, mais de nombreuses branches au sol gênent la circulation sur la portion réservée aux vélos. Enora Le Pape : "C'est l'une des pistes cyclables que l'on pourrait dire 'correctes', sauf qu'il y a du travail, avec beaucoup de branches qui sont tombées, c'est très dangereux pour les vélos !" Comment faire pour y remédier en cette fin de semaine, les Insoumis seraient-ils en faveur du travail le dimanche ? "Non (sourire), on est pas en faveur du travail le dimanche, mais il faut savoir que ça arrive souvent sur cette piste-là, on fait des pistes cyclables mais il faut penser à l'entretien ensuite."

En poursuivant le trajet, les membres de la liste "Rennes en commun" arrivent au croisement entre le Boulevard de Chézy et le pont Saint-Martin, Enora Le Pape déplore : "On vient de prendre une piste où tout le monde se sentait bien en sécurité, on était bien protégés des voitures, et là on ne sait plus pour aller. Pour tourner à droite c'est à peu près clair, mais pour aller à gauche, on voit que les voitures sont à nouveau prioritaires, et il n'y a pas de marquage. Tout comme dans la rue de Saint-Malo où le vélo est complètement inexistant." Sa liste propose des pistes cyclables continues dans toute la ville.

Les Insoumis ont ensuite rejoint la rue de Saint-Malo, puis le Boulevard d'Armorique, avant d'emprunter notamment le croisement entre l'avenue de Rochester et le Boulevard Patton, où une jeune cycliste de 22 ans était morte dans un accident de la route en novembre dernier.