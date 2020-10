Municipales à Sarlat : le recours de Basile Fanier pour faire annuler le scrutin rejeté

Basile Fanier n'obtient pas gain de cause auprès du tribunal administratif de Bordeaux. Son recours pour faire annuler l'élection municipale à Sarlat a été rejeté ce mardi 20 octobre. Jean-Jacques de Perreti avait été réélu en juin dernier avec 38,96% devant Basile Fanier (35,24%).

Le candidat divers droite contestait notamment la parution d'un entretien de Jean-Jacques de Peretti dans le Journal du Périgord noir, un journal "à sa gloire" assure Basile Fanier "et financé par les entreprises".

Ce dernier avait également saisi le tribunal administratif après la démission, quelques jours après le second tour, de Franck Duval, colistier de Jean-Jacques de Peretti. Franck Duval cumulait son poste d'adjoint et de directeur du Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du Périgord Noir. Un cumul "illégal" selon Basile Fanier.

Le juriste en droit public va désormais réunir son équipe dans les prochains jours pour discuter d'un éventuel recours. Il dispose d'un mois pour le déposer.