Municipales à Thorigny-sur-Oreuse : un électeur placé en garde à vue après avoir cassé une urne

L'incident s'est produit ce dimanche matin, avant 10 heures, à Thorigny-sur-Oreuse dans l'Yonne. Un électeur à qui le maire demandait de porter un masque avant d'entrer dans le principal bureau de vote de la commune s'est énervé. Après des insultes, ce retraité âgé d'environ 80 ans en est venu aux menaces.

L'urne cassée, le vote interrompu

"Il a commencé à m'intimider physiquement puis comme il a vu que je ne cédais pas, il a menacé de m'envoyer l'urne sur la tête", raconte Pierrick Bardeau. L'homme se ravise et jette l'urne contre la table de vote. Le maire appelle alors la gendarmerie et demande une intervention rapide. Les gendarmes procèdent à l'audition des assesseurs du bureau ainsi que du maire. L'individu, lui, est interpellé et placé en garde à vue pour "insultes, menaces et destruction".

Pas de contentieux personnel

"Il n'y aucun contentieux entre nous", assure le maire, qui indique que des incidents et intimidations avaient déjà eu lieu lors d'autres scrutin dans la commune (pas lors du premier tour).

Clôture du vote reportée

La préfecture a décidé, sur conseil du ministère de l'intérieur, de reporter la fin du vote de 18 heures à 19 heures dans les quatre bureaux de Thorigny-sur-Oreuse.