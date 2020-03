Municipales à Uzès : deux listes à gauche pour tenter de détrôner le maire de droite en place depuis 37 ans

Petite ville médiévale, composée de ruelles et places ombragées, Uzès est une des villes les emblématiques du Gard et sans doute une des plus touristiques. Dans cette commune de près de 9000 habitants, le maire de droite Jean-Luc Chapon âgé de 78 ans brigue un 7ème mandat. Il est à la tête de la liste"_Uzès de plus belle_".

Pas d'union à gauche pour faire face à Jean-Luc Chapon

Cette année face à Jean-Luc Chapon, deux candidats se présentent à gauche, n'ayant pas réussi à s'unir : Sylvie Pastre Defos du Rau candidate à la tête du collectif "Uzès des possibles" et Christophe Cavard, l'ancien député, candidat écologiste tête la liste "Uzès des possibles".

L'écologie à Uzès au cœur de cette campagne électorale et la ZAC des Sablas

L'écologie est au centre de cette campagne électorale à Uzès. Avec un sujet qui cristallise les tensions depuis déjà des mois et qui est devenu un enjeu de ces municipales : la construction de la ZAC (zone d'aménagement concertée) des Sablas à Montaren-et-Saint-Médiers près d'Uzès.

Jean-Luc Chapon devant son local de campagne © Radio France - Mélodie Viallet

Les opposants dénoncent la bétonisation de terre cultivables et une grosse erreur pour l'écologie . Jean-Luc Chapon, le maire d'Uzès et président de la communauté de commune du Pays d'Uzès, répond à ses opposants, pour lui ce projet est nécessaire pour le développement économique de la ville : "Nous allons pouvoir répondre à la demande, il faut quand même que nous puissions retenir les gens sur notre secteur, ça ne veut pas que nous allons mettre des grandes marques sur ce secteur mais ce terrain va permettre à des gens de s’installer à Uzès".

Sylvie Pastre Defos du Rau devant son local de campagne © Radio France - Mélodie Viallet

Pour Sylvie Pastre Defos du Rau candidate à la tête du collectif "Uzès des possibles", élue d'opposition à gauche depuis 2014, ce projet va à l'encontre de la préservation de l'environnement et de l'économie locale : "C'est un projet des années 1980, mauvais pour le commerce de centre-ville et le paysage".

Christophe Cavard devant son local de campagne © Radio France - Mélodie Viallet

Christophe Cavard, l'ancien député, candidat écologiste tête la liste "Uzès des possibles" estime de son coté qu'il y a d'autres solutions que la ZAC des Sablas pour le développement économique de la commune: "On a un autre projet sur un vilain parking, le parking des Cordeliers à Uzès, cette zone est déjà la. Et puis il existe aussi la zone de développement du Mas de Mèze prévue dans le PLU. Il y a un vrai intérêt à y accueillir des entreprises modernes et respectueuses de d’environnement ".

En mars 2019 le feu vert pour la ZAC des Sablas à Montaren-et-Saint-Médiers a été donné par la préfecture du Gard, pour l'instant, cette autorisation concerne uniquement la première tranche de la ZAC sur une superficie de cinq hectares. Les opposants à cette ZAC, réunis sous la bannière du Collectif pour la sauvegarde de l'Uzège ont multiplié les actions pour faire capoter le projet. Une pétition recueille près de 3000 signatures dont celles de poids lourds médiatiques comme Jose Bové ou Corinne Lepage.