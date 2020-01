Candidat "hors des partis" au Mans, Julien Geffard a inauguré ce mardi son local de campagne à Pontlieue et présenté ses trois priorités : sécurité, commerce de proximité et cadre de vie.

Municipales au Mans : sécurité, commerce et cadre de vie au programme de Julien Geffard

Le Mans, France

Il promet d'être la "surprise" des municipales au Mans. Julien Geffard n'a l'investiture d'aucun parti - et ne la demande pas. Il a axé sa campagne sur le rejet des partis et la participation directe, avec des soirées électorales chez les habitants et un appel à candidatures. Il a inauguré ce mardi son local de campagne avenue Jean Mac, près de Pontlieue.

Une envie de renouvellement

Il dresse un portrait sombre de la situation de la ville, "en termes de sécurité, d'accès aux soins, de création d'emploi... Pour sortir de cette spirale infernale il faut du renouvellement", assure-t-il.

Ses trois priorités : la sécurité, le cadre de vie et commerce de proximité. Avec, comme pour plusieurs autres listes, une opposition au projet de centre commercial prévu à Béner. Julien Geffard s'interroge aussi sur les initiatives lancées ces dernières années : "où est le manager de centre-ville annoncé ?" Il promet, s'il est élu maire, de lancer une politique d'animation du centre-ville, en lien avec les associations de commerçants.