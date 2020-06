Municipales : le local de campagne de la candidate Marianne Maximi vandalisé à Clermont-Ferrand

Le ou les vandales n'ont pas pu pénétrer dans la permanence protégée par un rideau métallique. C'est la porte vitrée du local, situé rue Montlosier à Clermont-Ferrand, qui a été attaquée et brisée dans le nuit de mercredi à jeudi. Un local de campagne baptisé "la mairie du peuple" par la liste "Clermont en commun" menée par Marianne Maximi.

La candidate soutenue par La France insoumise est allée porter ce jeudi après-midi au commissariat. Marianne Maximi a réagi sur les réseaux sociaux. "Si n'importe qui a pu donner un coup de marteau dans notre vitrine, le moment n'est pas n'importe lequel. La droite, l'extrême droite tiennent enfin leur petite histoire de violence politique et de désordre derrière laquelle ils cacheront la défense obstinée des intérêts et l'ordre des plus riches quitte à précariser l'ensemble de la population".

Et Marianne Maximi de se projeter sur le second tour. "À une semaine des élections, c'est le moment où de plus en plus de Clermontois sont en train de s'approprier la démarche et le programme de notre liste pour une ville qui protège tous et toutes. Un moment pas comme les autres où un autre Clermont devient possible !".

Condamnation unanime

Ses deux concurrents en lice pour le second tour des municipales ont condamné cet acte de vandalisme. Le maire sortant, Olivier Bianchi, tête de liste socialiste "Naturellement Clermont", a réagi sur les réseaux sociaux. "J'exprime ma solidarité à Marianne Maximi et aux colistiers de Clermont en commun. De tels actes ne sont pas dignes de notre ville et agressent tous les démocrates. La violence n'a nulle part sa place à Clermont-Ferrand."

Même condamnation sur Twitter de la tête de liste "Réunis pour vous", Jean-Pierre Brenas. "Notre démocratie est menacée tous les jours, à chaque instant. À quelques jours du second tour des Municipales, rappelons-nous que la liberté d’expression est un acquis précieux. Je condamne sans réserve ces agissements commis au local de la candidate Marianne Maximi".

On se souvient qu'au début de la campagne des municipales, le local de campagne de la tête de liste, Eric Faidy, soutenu à l'époque par LREM, avait fait l'objet de plusieurs dégradations. Nous étions alors en pleine crise des gilets jaunes. Depuis, Eric Faidy s'est rallié à Jean-Pierre Brenas, sans l'accord du parti de la majorité présidentielle.

