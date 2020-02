Municipales : la permanence du maire de Montélimar dégradée

Qui s'en est pris à la permanence de campagne de Franck Reynier ? Ce vendredi matin, l'équipe du maire sortant, candidat à la réélection, a découvert que la devanture était étoilée, probablement à cause de plusieurs projectiles jetés sur la vitrine. Le maire est allé porter plainte au commissariat de Montélimar. Et il a publié une photo sur sa page facebook de campagne pour condamner cet acte "avec la plus grande fermeté".

A Valence, les permanences du maire sortant Nicolas Daragon et du candidat LREM Alain Auger avaient également été dégradées en marge de manifestations contre la réforme des retraites en janvier dernier.