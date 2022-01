Munster : une enquête ouverte après l'agression d'un salarié dans un centre de vaccination

Un salarié de la communauté de communes de Munster a été agressé ce vendredi soir à la fermeture du centre. Il est légèrement blessé. Une enquête est ouverte "violences en réunion avec arme et préméditation".

"Le préfet du Haut-Rhin et la directrice générale de l’ARS Grand Est dénoncent avec la plus grande fermeté cet acte inacceptable. Rien ne peut justifier une telle violence" détaille la préfecture dans un communiqué. Les services de l'État apportent leur soutien à toute l'équipe mobilisée dans le centre de vaccination et précisent qu'une cellule psychologique sera mise en place pour les salariés du centre de vaccination s'ils le souhaitent.

"Afin que cette mission essentielle au service de la population puisse être menée à bien, les centres de vaccination du département font l’objet d’une attention permanente des forces de sécurité intérieure. Cette mobilisation va se poursuivre" ajoute la préfecture.

Trois suspects en fuite

En ce qui concerne l'enquête, les trois suspects sont toujours en fuite. La procureure de la République de Colmar a ouvert une enquête pour "violences en réunion avec arme et préméditation".