Murielle Bolle libre, mais sous contrôle judiciaire dans la Nièvre

A Dijon, la chambre de l'instruction a rendu sa décision. Murielle Bolle a été libérée, sous un contrôle judiciaire strict. Elle était détenue depuis le 29 juin après sa mise en examen pour l’enlèvement suivi de mort du petit Grégory Villemin en 1984.

Murielle Bolle sera libre mais sous contrôle judiciaire, avec obligation de pointer deux fois par semaine à la gendarmerie ou au commissariat de son lieu de résidence, qui n'a pas été communiqué. Ce sera dans la Nièvre, chez un retraité qui a offert de l'héberger. Elle aura par ailleurs l’interdiction d’entrer en contact avec des membres de sa famille liés à l'affaire. Pas question non plus d’accorder une interview. « La présidente a insisté sur ce point : si elle apparaît à la télévision, elle retourne en prison » précise Maître Jean-Paul Teissonnière.

Murielle Bolle maintient ses déclarations

La justice a délibéré après avoir entendu ce vendredi matin Murielle Bolle, ses avocats, le procureur général partisan du maintien en détention, mais aussi les parties civiles. Si maître Thierry Mozer, conseil des parents du petit Grégory, n'a pas pris position par rapport au maintien ou pas de Murielle Bolle en détention, il a noté que celle-ci n'a pas varié d'un pouce dans ses déclarations. « Elle est toujours enfermée dans sa dénégation, figée dans une position qui consiste à dire qu’elle est innocente ainsi que Bernard Laroche » Une position qu’il juge infondée et déraisonnable, au contraire des défenseurs de Murielle Bolle.

Ces derniers estimaient qu’aucun élément ne justifiait le maintien en détention de leur cliente, très affectée par son emprisonnement, et plaidaient en faveur d’une remise en liberté sous contrôle judiciaire. Ils ont donc obtenu gain de cause. « Si la détention avait été maintenue, on aurait pu avoir des doutes sur le fait qu’elle aurait pu être utilisée comme moyen de pression contre elle. C’est ce que le public aurait pu penser », analyse Maître Jean-Paul Teissonnière.

Pour son confrère Maître Ballorin, cette victoire est un premier pas dans une démarche visant à faire lever toute suspicion sur celle qui reste mise en examen pour l’enlèvement suivi de mort de Grégory Villemin.