Murielle Bonin acquittée : "C'est du bonheur, je n'y croyais plus"

A l'issue d'un procès en appel qui aura duré 8 jours, Murielle Bonin, accusée de complicité dans l'assassinat de Laurence Dromard, a été acquittée. "Je suis contente que mon innocence soit enfin reconnue", a-t-elle dit à sa sortie de la prison de Châlons-en-Champagne, dans les bras de ses proches.

En pleurs, Murielle Bonin sort de la prison de Châlons-en-Champagne, libre. Des proches sont là pour l'accueillir et la soutenir, elle qui a du mal à croire ce qu'elle est en train de vivre : "C'est du bonheur. Je perdais espoir, je n'y croyais plus, mais je croyais en mon avocatMaître Miravète". A peine deux heures plus tôt, Murielle Bonin, 53 ans, accusée de complicité dans l'assassinat de Laurence Dromard en 2010 à St Martin d'Ablois, était acquittée par la cour d'Assises de l'Aube, à Troyes.

"Pendant le trajet du retour je ne réalisais pas. Je pensais à ma cellule, à mes codétenues, à ce que j'allais faire demain matin, reprendre le travail à la prison... je ne réalise pas". Un verdict d'autant plus inattendu pour Murielle Bonin, que dans la matinée l'avocat général avait réclamé la confirmation des peines prononcées par les jurés lors du premier procès en juillet 2016 : 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Sylvain Dromard et 18 ans à l'encontre de son ancienne maîtresse pour complicité du crime.

Mais pour la cour d'Assises de l'Aube, la complicité de Murielle Bonin n'était pas prouvé. Rien ne prouvait par exemple que la batte de baseball qu'elle a fournie à son ex-amant était destiné à tuer Laurence Dromard. "Je suis très très heureuse, mais c'était quand même sept ans de douleur et de combat. Je suis contente qu'aujourd'hui mon innocence soit enfin reconnue", conclut Murielle Bonin.