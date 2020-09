Mutilation des chevaux : le Comité d'équitation d'Ile-de-France appelle à "ne pas se faire justice soi-même"

A ce stade, l'affaire des chevaux mutilés en France reste un mystère. Le premier suspect arrêté lundi dans le Haut-Rhin a été mis hors de cause. Les attaques contre les équidés continuent et la "psychose" s'installe chez les éleveurs et les propriétaires tentés de se faire justice eux-mêmes en montant des patrouilles ou des milices. Ce n'est pas la solution, et ça peut être "dangereux", rappelle sur France Bleu Paris, ce mardi, Emmanuel Feltesse, président du Comité régional d'équitation.

Des cas en Seine-et-Marne, dans le Val d'Oise, dans les Yvelines

"Il ne faut surtout pas se faire justice soi-même", insiste Emmanuel Feltesse, qui conseille plutôt d'"organiser des surveillances", avec des rondes ou des "caméras de chasses". Il recommande aussi de "rassembler les chevaux à côté des habitations".

"Il y a des cas en Seine-et-Marne, dans le Val-d'Oise, dans les Yvelines", affirme Emmanuel Feltesse. "On sent bien que ce n'est pas l'affaire d'un individu mais de plusieurs".

Dans le monde hippique, c'est "l'incrédulité". Le président du Comité régional d'équitation s'interroge : "Comment des individus peuvent, face à cet animal inoffensif, lui faire autant de mal, autant de sévices, on a du mal à comprendre. On parle de mouvement satanique, de gens qui sont un peu dérangés." Plusieurs dizaines de chevaux ont été attaqués un peu partout en France depuis cet été. "Ce qui arrive le plus souvent, ce sont les oreilles coupées, mais tout est visé : le poney, le cheval de loisir de course, la jument d'élevage, dans les box, dans les près, dans les clubs."