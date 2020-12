Mutilations d'équidés : dans plus de sept cas sur dix, les blessures s'expliquent par des causes naturelles

Une grande partie du mystère est levée. Sur les près de 500 faits de mutilations de chevaux et autres équidés recensés en 2020 en France, "seuls" 80 cas relèvent d'une action humaine, selon l'AFP. Dans 72% des cas (environ 360), l'origine des blessures de l'animal est naturelle. Une soixantaine de cas font l'objet d'investigations supplémentaires pour lever les doutes. Chacun des faits donne lieu à une étude approfondie (constatation par un vétérinaire, nécropsie, analyses...) afin de recueillir le maximum d'indices.

Comment expliquer les blessures ?

Beaucoup d'équidés se blessent seuls dans leur pré. Une simple branche ou un fil barbelé peut provoquer des dégâts importants sur la peau, fine et fragile, des chevaux.

Dans certains cas, la nécropsie (autopsie d'un animal) a retenu la thèse d'une "action animale nécrophage sur la carcasse du cheval" : autrement dit, les charognes comme les corbeaux et les renards se repaissent de la chair d'un équidé, mort de causes naturelles. Or, ces charognes visent en particulier les parties les plus tendres, comme les yeux et les oreilles.

Aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Allemagne où des vagues de mutilations d'équidés ont été constatées par le passé, des enquêtes longues et approfondies ont également conclu que la plupart des blessures étaient accidentelles ou causées post-mortem par des charognards.

Où en est l'enquête ?

Ces chiffres affaiblissent sérieusement l'hypothèse d'un vaste phénomène criminel. Mais 80 cas relèvent donc effectivement d'une action humaine. Cette vague de mutilations, parfois mortelles, a déclenché une véritable psychose en France, au point qu'une cellule d'enquêteurs dédiée a été créée mi-septembre, sous l'égide de la police judiciaire de la gendarmerie nationale. Dès le début, ces mutilations ont laissé perplexes les enquêteurs. Les auteurs ont des motivations diverses selon eux : challenge sur internet, pratiques sataniques, haine des équidés, mimétisme, etc.

La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a été sollicitée par la gendarmerie nationale pour apporter également son concours aux investigations. Pour accroître la collaboration entre les enquêteurs et le milieu équin, une convention a été signée entre la gendarmerie et notamment la fédération nationale des conseils des chevaux. De son côté, le ministère de l'Agriculture a mis en place une cellule de conseils pour les propriétaires d'équidés, en plein désarroi.

Jusqu'à présent, un seul propriétaire de refuge a dit s'être retrouvé face à deux agresseurs venus s'en prendre à ses poneys. Un portrait-robot de l'un d'eux a été établi, mais sans résultat.