Mutilations de chevaux en Mayenne : pour les trois-quarts d'origine naturelle

Les mutilations de chevaux, au cours de l'été, ont traumatisé tout le pays. En Mayenne, on s'en souvient, plusieurs animaux avaient été retrouvés blessés. La gendarmerie avait déployé des moyens de surveillance importants, pour répondre à l'inquiétude des éleveurs ou des propriétaires de chevaux. Aujourd'hui, la gendarmerie de la Mayenne confirme les chiffres nationaux : à plus de 80 %, ces mutilations étaient d'origine naturelle, soit le fait d'accidents, soit le fait d'animaux sauvages. Sur les 500 faits relevés en France, 16 % seraient dûs à des actes de malveillance.

Psychose et emballement médiatique

Retrouver dans un champ, un animal blessé, voire tué et mutilé, comme cela a été le cas cet été, cela a de quoi semer la panique. Pour peu que les faits soient relayés en grand nombre sur les réseaux sociaux et c'est la psychose qui gagne. Des éleveurs ou des propriétaires de chevaux, qui installent des caméras de surveillance, des gendarmes qui déploient des moyens importants, des drones, notamment, pour veiller et des médias qui en font leurs gros titres chaque jour, comme le dit Richard Chamaret, le maire de Méral " on n'avait jamais vu ça chez nous". A tel point, que le ministère de l'Agriculture avait mis en place une cellule de conseils pour les propriétaires en pleine angoisse.

La piste des rites satanistes

Pas d'interpellations, des motivations obscures, les faits ont laissé les enquêteurs en grande perplexité. La piste des rites satanistes a été, un temps, privilégiée. Pour Emeline Macret, la gérante du domaine des écuyers, à Saint-Gemmes-le-Robert, "on le sait, chaque année, au moment du solstice d'été, deux nuits avant la pleine lune, des animaux sont mutilés, par des satanistes. Mais très peu, heureusement". Pour elle, la cause la plus probable, ce sont les animaux sauvages. "Parfois, raconte-t-elle, on trouve des blessures, quasi chirurgicales, et ce n'est qu'à l'autopsie, que l'on découvre de la salive de canidés et que l'on sait que ce sont des renards".

Le phénomène est quasiment fini

On en a trop parlé, c'est ce que pensent certains éleveurs. Et à trop en parler, on a donné de mauvaises idées. Depuis la rentrée, le phénomène a largement diminué. Il a quasiment disparu. Sur les réseaux sociaux, dans les journaux, les gros titres ou les échanges se font sur d'autres sujets. Alors, on peut se poser la question : avons nous assisté à une multiplication réelle de ces actes barbares ou le phénomène a-t-il été amplifié par trop de communication? Cela dit, même si, sur les 500 cas signalés, seuls 16 % sont d'origine humaine, cela représente encore plus de 80 chevaux agressés, ce qui reste un nombre considérable.