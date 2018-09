Poitiers, France

Le procès de la mutinerie de Vivonne s'est tenu jeudi 13 septembre 2018, deux ans après les faits. Huit heures d'audience pour un procès "hors-norme" selon les mots du procureur, pendant lesquelles quatre anciens détenus du centre pénitentiaire ont été jugés.

Cinq ans de prison pour les deux "meneurs" de la mutinerie

L'un des quatre a refusé d'être extrait de sa cellule et n'était pas présent au procès, il écope de trois ans de prison. Parmi les trois détenus présents à la barre, un Normand de 25 ans a été relaxé. Un Poitevin de 36 ans et un Rochefortais de 32 ans, considérés comme les meneurs de la mutinerie, sont tous les deux condamnés à cinq ans de prison.

"je voulais me couper le doigt, faire quelque chose car je n'en pouvais plus"

Le 12 septembre 2016, les deux détenus agressaient un surveillant pour lui piquer ses clés avant d'ouvrir les grilles de l'autre aile de leur étage, le deuxième. Par la suite, trois incendies avaient ravagé une partie du bâtiment. Pendant le procès, si ils ont reconnus l'agression du surveillant pénitentiaire et le vol des clés, ils ont niés avoir participé à l'incendie des locaux.

en savoir plus Un an après la mutinerie au centre de détention de Vivonne

Ils expliquent leur geste sur le surveillant par les conditions de leur détention : "je voulais me couper le doigt, faire quelque chose car je n'en pouvais plus" explique le Rochefortais, "on a tous été désespéré par l'administration de Vivonne" ajoute le poitevin. Les deux détenus, aujourd'hui incarcérés à Bordeaux et à Nantes, espéraient, selon leurs dires, obtenir un transfert vers une autre prison à la suite de cette agression.

2 millions d'euros de dégâts

Une cinquantaine de détenus ont participé à la mutinerie débutée en fin d'après-midi. Vingt-trois personnes ont été blessées, intoxiquées par les fumées. Les forces de l'ordre n'ont repris le contrôle du bâtiment que dans la soirée. Au total, les dégâts de la mutinerie à Vivonne ont coûté deux millions d'euros.