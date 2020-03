Mutinerie en cours à la prison de Béziers : une cinquantaine de détenus refusent de regagner leur cellule

La prison de Béziers est le théâtre samedi 21 mars d'une mutinerie depuis la fin de l'après-midi. Une cinquantaine de détenus sur les près de 840 que compte le centre refusent de regagner leur cellule depuis 17h. Un mouvement de colère qui n'a pour l'instant engendré aucune violence, même si des cris peuvent être entendus depuis l'extérieur de la prison. "Les prisonniers sont répartis en deux cours distinctes, l'une, plus agitée que l'autre, constate Fabrice Belargent, le procureur de Béziers. Il n'y a pas eu de revendication audible ni de demande de pourparlers à cette heure", nous a-t-il confirmé.

Le maire de Béziers, Robert Ménard, est sur place, ainsi que le sous-préfet, et le commissaire. Ils attendent l'arrivée prochaine des gendarmes du Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie et celle des personnels Équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) en provenance de Toulouse.

Cet événement pourrait être en lien avec la crise actuelle du Covid-19 et les règles de confinement qui ont amené les services pénitenciers à supprimer les parloirs. Des mutineries ont eu lieu dans d'autres prisons de France ces derniers jours pour cette raison, à Grasses et à Maubeuge, notamment.