Mutinerie à la prison de Valence : les trois détenus jugés ce vendredi

Les trois détenus en cause dans la mutinerie à la prison de Valence, en septembre dernier, sont jugés ce vendredi. Le procès d' Omar Top El Hadj, Aziz Bouzida et Joseph Marino avait été reporté. Un important dispositif de sécurité est de nouveau déployé devant le palais de justice de Valence.

Un important dispositif de sécurité est déployé, ce vendredi 6 janvier, autour du palais de justice de Valence. Les trois détenus suspectés d'être responsables de la mutinerie à la prison de Valence le 25 septembre dernier, sont jugés aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Valence. En octobre dernier, leur procès avait été renvoyé. Omar Top El Hadj, Aziz Bouzida et Joseph Marino avaient demander un délai afin de préparer leur défense.

Ces trois détenus sont suspectés d'avoir agressé un surveillant puis d'avoir dérobé les clefs pour ouvrir plusieurs cellules d'un des bâtiments de la "maison centrale" du centre pénitentiaire de Valence. Des caméras, des réfrigérateurs, des machines à laver, des téléviseurs, des vitres avaient également été cassées. Des matelas avaient été incendiés. Le montant des dégâts s'élevait à près de 70.000 euros.

De nombreux policiers et gendarmes mobilisés

Ce vendredi, comme en octobre dernier lors de leur comparution immédiate, le dispositif de sécurité mis en place est très important. Il est interdit de se garer sur la place du palais de justice de Valence depuis jeudi soir. De nombreux policiers sont mobilisés devant et dans le tribunal.

En octobre dernier, tout le monde a été fouillé à l'entrée du tribunal, même les avocats et les trois détenus étaient arrivés mains et pieds attachés. Cette fois, à la place du RAID, des hommes des unités spécialisées de la gendarmerie réalisent les transferts. Depuis la mutinerie fin septembre, le meneur présumé, Omar Top El Hadj, 37 ans, est incarcéré à la prison de Lyon-Corbas. Les deux autres hommes sont incarcérés à Villefranche-sur-Saône dans le Rhône et aux Baumettes à Marseille.

Omar Top El Hadj considéré comme particulièrement dangereux

Ce procès est donc sous haute tension car le meneur présumé de la mutinerie, Omar Top El Hadj, 37 ans, est considéré comme particulièrement dangereux. Trois semaines après la mutinerie du 25 septembre dernier, il avait tenté d'escalader le mur de la promenade de la prison de Valence, avec une corde artisanale.

En février 2009, Omar Top El Hadj s'était évadé de la maison centrale de Moulins-Yzeure dans l'Allier. Une évasion spectaculaire aux explosifs. Il a fait sauter deux portes blindées et avec son complice, il avait pris en otage deux surveillants pour couvrir sa fuite.