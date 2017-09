Muttersholtz : le distributeur automatique de produits locaux vandalisé

Le distributeur de produits locaux, installé à la Maison de la nature de Muttersholtz, en Alsace centrale, a été braqué pendant la nuit du 12 au 13 septembre. Il sert notamment à financer le sentier pieds nus.

Le distributeur automatique de produits locaux de Muttersholtz, dans le Ried a été vandalisé dans la nuit de mardi 12 à mercredi 13 septembre. La machine composée de plusieurs casiers permet de s'approvisionner en miel, en fromage ou en petits gâteaux locaux, tout près du sentier sensoriel pieds nus de la Maison de la nature.

Ce ne sont pas les produits qui ont été volés, mais le fond de caisse, 200 euros environ. "Il va falloir réparer et ça va nous coûter beaucoup plus cher", explique le maire de Muttersholtz, Patrick Barbier. "Ce distributeur a un double objectif : aider les producteurs locaux et financer l'entretien du sentier sensoriel. Il est gratuit, mais ça ne veut pas dire qu'il ne coûte rien. Du coup pendant quelques semaines, nous n'aurons pas de recettes. Il ne faudrait pas que cela devienne récurrent".

