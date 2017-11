Mystère autour de la fermeture d'une salle de Loto à Sète

Depuis plusieurs mois, la salle Méditerranée, bien connue des adeptes de Loto, est totalement fermée. Les habitués s'interrogent. Et bon nombre d'entre eux ne savent quoi faire des "bons à rejouer" qu'ils y ont accumulé. Un préjudice qui pourrait atteindre plusieurs milliers d'euros.

Depuis plusieurs mois, la salle Méditerranée, bien connue des adeptes de loto pour en accueillir très régulièrement, est totalement fermée. Des scellés ont même été déposés sur la porte d'entrée, et depuis cet été au moins, les habitués s'interrogent. Car beaucoup de ces particuliers disposent de "bons à rejouer" qu'ils avaient gagné dans cette même salle, et qui sont devenus totalement inutilisables. Des sommes qui, mises bout à bout, finissent par être importantes et atteindre plusieurs milliers d'euros.

La porte de la salle Méditerranée reste désespérément close, et des scellés y ont même été apposés © Radio France - Guillaume Roulland

Annie est une habituée des lieux. Comme beaucoup, elle s'interroge sur le devenir de cette salle, et sur celui de son argent. "Du jour au lendemain, on a trouvé porte close. Pas d'explications. Pas de nouvelles depuis cet été. Moi je me retrouve avec 125 euros de bons à rejouer et ma collègue autant. Une dame qu'on a rencontré en a pour 155 euros. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes se posent les mêmes questions. Je pense qu'on ne va jamais les récupérer".

Le SRPJ de Montpellier confirme être saisi de l'affaire. Il s'agirait d'une fermeture liée à l'organisation de Lotos illégaux. Mais les enquêteurs refusent d'en dire d'avantage pour le moment.

La mairie de Sète semble elle découvrir la situation. Elle précise que cette salle n'est pas municipale. Qu'elle appartient à un propriétaire privé. Sur les registres du commerce, la salle Méditerranée semble régulièrement utilisée par la SARL JEANFA, une société qui affirme être spécialisée dans l'organisation de manifestations et de locations de salles. Mais on en apprend pas d'avantage sur la nature exacte de ces activités, ni sur leur fréquence.

En attendant d'en savoir plus, les plus accros n'ont donc pas d'autres choix que de trouver d'autres lotos dans le secteur. Et de bien veiller surtout à ce qu'ils soient légaux, au risque d'y laisser quelques plumes !

