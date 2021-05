Mystère autour de Rolande, la grand-mère de Clara Morgane disparue depuis un mois à Marseille

Comme révélée par le journal La Provence, la disparition d'une Marseillaise de 82 ans reste un mystère. Rolande Montiel, n'a plus donné signe de vie à sa famille depuis un mois, le 22 avril 2021. France Bleu Provence vous révèle ce jeudi que l'octogénaire disparue, est la grand-mère de Clara Morgane.

Rolande a disparu le jeudi 22 avril, dans le quartier du Merlan à Marseille, où elle habite un appartement avec son conjoint depuis 37 ans.

"Elle perdait beaucoup la tête" - Sauveur, conjoint de Rolande

Au moment de sa disparition, Rolande avait la carte bancaire de Sauveur, avec qui elle partage sa vie depuis 37 ans. Aucun retrait d'argent n'a été constaté, "j'ai rapidement fait opposition", explique Sauveur à France Bleu Provence. Elle avait aussi sa carte d'identité et sa carte de bus. "Elle n'a pas été utilisée", précise son fils, Jean-Marie Hernandez.

La famille a placardé la photo de Rolande avec sa description physique dans tout le quartier. Pour le moment, sans succès, la disparition de l'octogénaire marseillaise reste une énigme.

"Disparaître au Merlan, à 9 heures du matin, avec le passage qu'il y a. C'est tellement hallucinant, c'est impossible, on va la retrouver" - Rachida, voisine et amie de Rolande

Depuis un mois, le fils de Rolande, remue ciel et terre pour retrouver sa mère. Jean-Marie Hernandez commence à perdre espoir. "Depuis un mois aucune piste, aucun indice, regrette-t-il sur France Bleu Provence. Il n'y a absolument rien, la police fait des recherches. Nous-mêmes, avec mes enfants, mes neveux, la famille, on a cherché dans le quartier. Dans les caves, les chantiers, les champs, les hôpitaux, même la morgue. Est-ce que quelqu'un l'a séquestrée ? Est-ce qu'elle est tombée dans le canal ? Quelqu'un a pu l'héberger. Si c'est pas ça, comment a-t-elle pu survivre pendant un mois dehors ? J'espère la retrouver au plus vite, mais on ne se fait plus trop d'illusions".

Une enquête est ouverte pour "disparition inquiétante". Selon nos informations la thèse criminelle n'est pas envisagée.

L'octogénaire disparue habite au 4e étage de cet immeuble sans ascenseur. Encore alerte, Rolande sortait seule faire ses courses ou chez le médecin malgré ses pertes de mémoire plus fréquentes. © Radio France - Fred Chapuis

Rolande habite dans cet appartement situé au 4e étage sans ascenseur, avec Sauveur, son conjoint depuis 37 ans. © Radio France - Fred Chapuis