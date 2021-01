Mystère dans les 7 Vallées : de grandes quantités de drogue retrouvées éparpillées dans la nature

A l'origine, c'est une intervention classique, pour un accident entre deux voitures à Labroye, dans les 7 Vallées. Mais au moment de l'arrivée des gendarmes et des pompiers, ce lundi matin, il n'y avait personne dans les véhicules. Du cannabis et de l'héroïne étaient éparpillés le long de la route.

10 kilos de cannabis et plus de 2 kilos d'héroïne ont été découverts le long de la route, à Labroye (photo d'illustration)

Une étrange affaire dans les 7 Vallées. Ce lundi matin, deux voitures accidentées ont été retrouvées sur le bord de la route à Labroye, village de 160 habitants entre Doullens et Berck-sur-mer.

Il n'y avait plus personne à bord, mais des quantités de drogue importantes éparpillées dans la nature : environ dix kilos de cannabis et deux kilos et demi d'héroïne.

Les conducteurs évanouis dans la nature

Une équipe cynophile a même été dépêchée sur les lieux pour s'assurer qu'il n'y ait pas de victime. Conclusion : personne n'a été éjecté des voitures, mais sous la violence du choc, la drogue est probablement sortie du coffre d'une des voitures. Se posent deux questions centrales : que sont devenus les conducteurs et les occupants des véhicules, et pourquoi la drogue a-t-elle été abandonnée le long du chemin ?

Une enquête est ouverte, sous l'autorité du parquet de Boulogne-sur-mer.