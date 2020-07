Vias : un deuxième corps sans vie retrouvé dans le canal du Midi

L'accident de Vias a fait deux victimes. Les enquêteurs ont découvert dimanche matin un second corps sans vie dans le canal. Il s'agit d'une femme d'une soixantaine d'années. Quelques heures plus tôt, au milieu de la nuit, ils avaient repêché une première victime, une jeune femme d'une trentaine d'années. Des autopsies sont en court pour déterminer les causes de la mort.

L'enquête semble s'orienter vers la piste d'un accident de voiture qui a décimé une famille, d'autant que le véhicule a finalement été retrouvé lui aussi dimanche midi, après de longues heures à scruter le canal. Une voiture qu'un voisin avait vu tomber dans l'eau samedi soir, chemin du tricot et des tots, ce qui avait déclenché l'intervention des pompiers, mais elle restait introuvable, malgré l'envoi d'une équipe de plongeurs qui ont passé la nuit à fouiller le canal. Immatriculé en Haute-Garonne, le véhicule présente des marques d'accident selon les premiers éléments de l'enquête.

Les circonstances exactes sont encore à éclaircir, l'homme de 55 ans, rescapé de l'accident est toujours hospitalisé. Extrêmement choqué, il n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs.