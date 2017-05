Mystérieuse et violente agression à Nantes

Les photos de son visage tuméfié circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures. Un jeune nantais de 18 ans a été violemment agressé dans la nuit de dimanche à lundi à hauteur de l'arrêt de tram "Du Chaffault". Ce mardi l'ami de 16 ans qui l'accompagnait est venu déposer plainte.

Dans son procès verbal de dépôt de plainte, le jeune de 16 ans raconte l'agression : minuit et demi (on est la nuit du second tour de la présidentielle ndlr), lui et son ami âgé de 18 ans sont à vélo sur la piste cyclable, quant tout à coup à hauteur de l'arrêt de tram "Du Chaffault" les coups pleuvent. Quatre personnes les agressent à coup de barres de fer et de bouteilles en verre. C'est un automobiliste qui met les agresseurs en fuite.

Cette version est confirmée par quatre témoins.

Les photos des deux jeunes victimes tournent sur les réseaux sociaux depuis lundi. C'est la sœur du plus âgé qui les a postées (attention images choquantes). Elle précise que son frère souffre de plusieurs fractures à la tête. Il est en soins au service de réanimation à l'hôpital Laënnec de Nantes.

L'enquête est confiée à la brigade criminelle de la sûreté départementale.