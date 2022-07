Mystérieuses disparitions de plus d'une centaine de chats dans le Centre Hérault

Mystère dans plusieurs villages du centre de l'Hérault. Depuis plusieurs mois, des dizaines de chats disparaissent sans aucune explication. Plus d'une centaine en tout. Certains ont été retrouvés par leurs maîtres, mais ils sont peu nombreux et généralement dans un sale état. Une grande majorité d'entre eux n'ont donc pas réapparu et les habitants des communes concernées commencent à se poser des questions: trafic de fourrure, actes de malveillance ?

A Tressan, Le Pouget, Plaissan, Paulhan ou encore Puilacher, on s'inquiète. Ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que les propriétaires de ces félins habitent souvent la même rue d'un de ces villages, un peu à l'écart du centre.

En début d'année une habitante de Tressan constate que son chat a soudainement disparu pendant la nuit. C'est à force de le chercher dans les communes aux alentours, qu'elle a fini par recueillir plusieurs dizaines de témoignages similaires. Saïda Ounnas, la propriétaire de Choco a constitué un dossier de plusieurs dizaines de pages : des photos de chats disparus, ou retrouvés mais blessés, les compte rendus des vétérinaires qui les ont soignés ou les plans des communes et des rues où habitent leurs maîtres. " Ce n'est pas les habitudes de mon chat de s'éloigner de la maison. Donc j'ai enquêté. J'ai vu que d'autres voisins avaient connu le même problème, ils n'ont pas retrouvé leur chat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de malveillant derrière toutes ces disparitions. Ils sont tous tatoués ou pucés. 140 chats qui disparaissent comme ça en moins de deux ans ? Je veux, je veux savoir qui, quoi, comment ? Pourquoi ? "

Annie Benezech, la directrice de la SPA de Montpellier, s'apprête à se constituer partie civile dès lors que la justice sera saisie. Mais pour cela, encore faut-il que les gendarmes acceptent de recevoir les plaintes. "Le nombre de chats disparus est quand même assez ahurissant. Il s'agit peut-être d'un trafic, voire d'un trafic international. Je suis quand même très surprise de la non réaction des gendarmes qui, lorsque des particuliers viennent déposer plainte pour disparition de chats, refusent la plainte de ces personnes. Ça fait un peu rire, mais il n'y a pas de quoi rigoler. Le phénomène anti-chats existe. Nous, on a eu des chats décapités, on a eu des chats pendus, on a eu tout ça. Mais là, vu l'ampleur et la superficie, ça me parait quand même peut être autre chose. Je fais un appel aussi au parquet de Béziers parce que ce n'est pas normal que des gens qui ont des animaux qui disparaissent dans des conditions extrêmement bizarres ne soient pas entendus."

