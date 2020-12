Les Sables d'Olonne : deux homme interpellés pour trafic de drogue

Aux sables d'Olonne, en Vendée, deux hommes doivent être jugés ce mercredi en comparution immédiate pour trafic de drogue. Un Sablais et un Francilien, âgé de 18 et 25 ans, ont été interpellés dans la dimanche de dimanche à lundi.

Il est 23h, quand des fonctionnaires de la BAC contrôlent un véhicule avec quatre personnes à bord. C'est dans le cadre des mesures liées au confinement. Le conducteur a une attitude bizarre, et pour cause : le dépistage de produits stupéfiants se révèle positif. Sur le passager avant, les policiers découvrent 500 euros en liquide et des sachets de cocaïne. Interpellés sans incident, les deux hommes sont conduits au commissariat et placés en garde à vue.

Forte somme d'argent

Le lendemain, les enquêteurs du groupe « STUPS » de la Sûreté Urbaine des Sables d’Olonne, en compagnie de membres de la BAC, perquisitionnent le domicile du passager. Ils découvrent une importante somme d’argent en espèces (près de 5.000 euros), plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et d’héroïne ainsi que plus d’un demi kilo de résine de cannabis. Les suspects tentent de minimiser leurs rôles respectifs tout en se rejetant mutuellement la responsabilité. Placés en garde à vue, ils doivent donc être jugés aujourd'hui, sauf s'ils refusent la comparution immédiate.