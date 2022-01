"On n'a jamais vu ça" : un gain record de 25.000 euros à la Maison de la Presse de Guéret

C'est ce qu'on appelle un bon investissement : une habituée de la Maison de la presse de Guéret, place Bonnyaud, a remporté 25.000 euros mi-janvier, après avoir misé... Un euro seulement ! La chanceuse l'a emporté au Loto, avec l'option Joker. Un gain record dans le point de vente, qui fait aussi centre de paiement de la Française des Jeux. "On n'avait jamais vu une telle somme", confirme Valérie, une des salariées de la Maison de la Presse. Et de préciser : "elle a gagné 25.000 euros et 9 centimes !" Le dernier gain important date de 2018, quand un joueur avait touché 20.000 euros.

C'est Corinne, l'autre salariée, qui a enregistré le ticket gagnant. "Je l'ai passé dans la machine, et j'ai vu que c'était un gros lot, sans connaître la somme. J'ai dû réclamer un RIB et une pièce d'identité à la propriétaire du ticket, avant de voir le montant. On était toutes les deux très surprises ! La gagnante était très contente, et nous aussi".

"J'ai joué le même jour, au même jeu !"

Dans le magasin, le sujet fait réagit les joueurs habitués comme les occasionnels. "C'est super ça !", s'exclame cet habitué quand il l'apprend. "Mais attention, ça peut partir vite. Quand j'étais jeune, j'ai gagné 14.000 francs. J'ai tout mangé en sorties à l'armée !"

Jean-Pierre et sa compagne Mireille étaient présents quand la gagnante est venue enregistrer son ticket. Pas de jalousie, mais une petite pointe de regret pour l'époux. "J'ai joué le même jour, avec le même jeu. Ca aurait pu être moi... Mais mon tour viendra. Si ce n'est pas avec les jeux, ce sera le PMU !" Il attend avec impatience le Grand prix d'Amérique, qui a lieu dimanche 30 janvier, avec l'espoir de remporter les 30 millions d'euros mis en jeu.

J'aurais bien aimé être à sa place - Mireille, habituée de la Maison de la presse

Mireille, elle, joue plutôt à l'Euromillions, et au quinté de temps en temps. "Ca ne me fait pas gagner plus souvent !" La gagnante, elle aussi l'a vue, et elle avoue qu'elle aurait "bien aimé être à sa place". Le problème, selon elle, c'est qu'elle n'a pas de chance au jeu. "Mais ça marchera un jour pour moi, je le sais. Quand par contre, je ne sais pas ! Avec 25.000 euros, je me ferais plaisir, tout en gardant un peu de côté, car il y a toujours des aléas dans la vie !"