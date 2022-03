"On n'a pas tiré sur eux" : les frères Vairelles clament leur innocence au procès de la "fusillade des 4 As"

Le procès des frères Vairelles se poursuit devant le tribunal correctionnel de Nancy. Quatre frères dont Tony, ancien footballeur de l'AS Nancy Lorraine, de Lens ou de l'équipe de France, poursuivis pour avoir tiré sur trois videurs d'une boite de nuit d'Essey-les-Nancy, les 4 As, en octobre 2011 à la suite d'une rixe. Ils sont jugés jusqu'à vendredi pour violences aggravées. La journée de mardi a été consacrée notamment aux faits et au déroulement de la fusillade vue par les frères Vairelles. Des frères qui reconnaissent avoir été présents pour venir en aide au petit dernier, Giovan, après une altercation avec les videurs, avoir entendu des coups de feu mais ne pas en être les auteurs.

Selon leurs témoignages, c'est un quiproquo qui aurait conduit la fratrie sur le parking de la boîte de nuit. Fabrice, le plus âgé, appelé à la rescousse suite à l'agression de son petit frère par les videurs n'ayant pas compris que les autres étaient déjà en sécurité à quelques encablures. Tony, Jimmy et Giovan auraient donc suivi Fabrice pour l'arrêter. Sur le parking des 4 As, ils seraient tombés sur les videurs. Des coups sont échangés, les videurs font usage de lacrymogènes puis des tirs sont entendus par tous les protagonistes et des témoins. "On n'a pas tiré sur eux", explique Fabrice à la barre. Des prévenus sans réponse quand on leur demande qui a tiré à ce moment là, pourquoi ils n'ont pas sagement attendu la police. Le procureur voit dans ce quiproquo une construction des prévenus pouvant masquer une vengeance.

Un cinquième homme ?

Du côté de l'enquête, peu d'éléments probants : les balles ne correspondent pas aux armes retrouvées chez Tony Vairelles, des traces de tirs sont retrouvées sur les vêtements de Fabrice Vairelles, mais pas sur ceux de Tony qui n'ont pas été expertisés. Peu de témoins directs : si une femme affirme au cours de l'instruction avoir vu quatre hommes armés sur le parking, elle ne parvient pas à les reconnaître. Un témoin qui dira plusieurs années plus tard avoir vu Guy Vairelles, le père , tirer. "Il n'était pas là" répondent en coeur ses quatre fils.

Il y a trop peu d'éléments fiables et incontestables pour condamner les frères Vairelles avance leur avocat Me Frédéric Berna, au terme de cette journée : "la confusion totale règne. On est capable de me dire qu'il y a eu des tirs. Personne n'est capable aujourd'hui de dire si un des frères Vairelles a tiré et si c'est le cas, lequel a tiré."

Les victimes des tirs, les videurs de la boîte de nuit devraient s'exprimer ce mercredi matin sur les tirs, ils ont bien vu les frères Vairelles armés selon leur avocat Maître Mathieu Schwartz : "ils s'en souviendront leurs vies entières, ils ont été touchés dans leur chair, un de mes clients a 27 éclats de métal dans le dos [...] Eux ont une vision très nette de ce qu'il s'est passé ce soir là."

L'audience doit reprendre ce mercredi à 9 heures.