"On n'a que nos clés et nos gants" : les surveillants de prison désarmés à Val de Reuil

Aucune entrée et aucune sortie ce mercredi au centre de détention des Vignettes à Val de Reuil dans l'Eure. Les surveillants du plus grand centre de détention d'Europe ont répondu à la mobilisation lancée par les syndicats pénitentiaires.

Val-de-Reuil, France

Des surveillants du centre de détention de Val de Reuil (Eure) bloquent leur établissement en soutien aux deux agents poignardés mardi par un détenu radicalisé de la maison centrale de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon (Orne). Dans le plus grand centre de détention d'Europe, qui accueille un peu moins de 800 détenus (pour 265 personnels), les surveillants expriment leur colère et leur ras-le bol et demandent des réponses à leur hiérarchie et des moyens à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.

On n'a que nos clés et nos gants, c'est pas comme dans les films, on n 'a pas de matraque et tout ça" - Benjamin Gauthier, surveillant de prison

Benjamin Gauthier, secrétaire local Force Ouvrière à Val de Reuil, dit aimer son métier, mais ne se sent pas soutenu par sa hiérarchie. Il le reconnaît, il a parfois peur en prison et aimerait bien être doté d'un taser qui permettrait de riposter en cas d'attaque de la part d'un détenu. Des surveillants qui sont désabusés : "on attend toujours les gilets pare-lames qui avaient été promis il y a un an", glisse son collègue, Walid Nahal, délégué FO pour la Seine-Maritime et l'Eure.

26 détenus pour des faits de terrorisme à Val de Reuil

Selon les chiffres du ministre de la Justice, il y a en France 512 détenus pour des faits de terrorisme, dont 26 à Val de Reuil. L'acte commis à la prison de Condé sur Sarthe est l’œuvre de Michaël Chiolo, détenu qui s'est radicalisé en prison. Comment détecter les radicalisations en milieu carcéral ? C'est un souci pour les surveillants: "on nous demande d'observer, de les repérer, mais on n'est pas formé pour ça et on n'a aucun moyen" explique Benjamin Gauthier.

"Les terroristes sont mélangés avec les autres, les détenus de droit commun" - un surveillant

À Val de Reuil, les surveillants demandent la création d'un quartier étanche pour éviter la radicalisation. Car déjà une autre inquiétude pointe, le retour possible des djihadistes alors qu'il n'existe en France que trois quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER), tous en Île-de-France, dans les prisons d'Osny, Fresnes et Fleury-Mérogis. Le plan national de prévention présenté par le gouvernement prévoit la création de soixante places à Vendin-le-Vieil (Nord) et trente places à Condé-sur-Sarthe (Orne). L'un des deux QER sera réservé aux détenus de droit commun. L'objectif est d'évaluer 250 détenus chaque année.