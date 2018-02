Les policiers et les gendarmes de Vaucluse traitent 200 000 appels par an au 17. Ils s'inquiètent des appels inopportuns ou polluants pour demander le numéro de la pharmacie, le temps qu'il fait ou vérifier la performance sexuelle d'une partenaire...

Avignon, France

L'appel 17 est réservé aux urgence et pas pour les appels de confort expliquent les policiers et les gendarmes. Les pompiers facturent certaines interventions mais le 17 ne peut pas car c'est un service public gratuit.

Appels de confort pour un chat ou un canapé

A Avignon, le centre d'appel du 17 reçoit 59 000 appels par an. Moins de la moitié relèvent de l'urgence, un accident, une agression, un conflit qui dégénère ou un cambriolage. La directrice de la sécurité publique en Vaucluse s'indigne des appels polluants. Ces appels inutiles mobilisent les opérateurs au détriment d'une véritable urgence. Marie Josèphe Mazel explique qu'un "appel au moment d'un accident de la route va retarder l'arrivée des secours".

Un appel confort , c'est la facilité! Les gens décrochent le 17 comme une entreprise de dépannage pour ouvrir une porte ou enlever un chat écrasé" Elzear, opérateur 17 Police Secours

L'opérateur du 17 Elzear a constaté que les gens appellent la police par confort "plutôt que de régler les nuisances de voisin à voisin. Il manque le lien social mais aussi la bonne entente et l'intelligence".

Sa femme simule pendant leurs ébats : il appelle les gendarmes de Vaucluse

Les gendarmes traitent 150 000 appels par an mais seulement 10% des appels au 17 déclenchent une intervention. Les gendarme parlent poliment d'un appel inopportun. Le capitaine Reboul supervise les gendarmes qui décrochent au 17 et il pointe "les petits plaisantins et les appels pour les questions qui ne nous concernent pas: la pharmacie de garde c'est le 32 37 mais ça peut nous faire manquer un appel important"

L'adjudant Giusti se souvient des appels passé par un vauclusien depuis son lit pour demander le temps qu'il fait. Il constate que des vauclusiens appellent aussi dès qu'ils voient un chat ou un chien errant.

On a eu récemment l'appel au 17 d'un monsieur qui souhaitait une expertise des gendarmes car il estimait que sa femme simule pendant les ébats amoureux". Adjudant Giusti, opérateur 17

Le lieutenant colonel Meuriaux explique qu'il existe aussi l'urgence de prévention. Il demande aux citoyens d'appeler sans délai le 17 lorsqu'ils "détectent un élément suspect, une voiture suspecte ou un individu suspect qui tenterait de commettre un cambriolage ou une infraction".