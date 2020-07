"On n'est pas au Far West, on est à Toulon", Hubert Falco en colère après un nouveau règlement de compte

"On en a assez de voir dans nos cités des gens se tirer dessus", lâche Hubert Falco le maire de Toulon après un nouveau règlement de compte près de la cité des œillets à Toulon : un homme de 35 ans connu pour son implication dans des gros dossiers de stupéfiants à Marseille, a été abattu vers 2 heures du matin dans sa voiture sous les yeux de sa femme et de 3 enfants de 5, 8 et 11 ans.

Un acte de violence, près de l'hôpital Sainte-Musse, qui a poussé le maire de Toulon a réagir dans la matinée ce mardi et demander en urgence des moyens au Ministère de l'Intérieur.

On a besoin que l'Etat prenne en compte ces problèmes d'insécurité. Les gens se tirent dessus et se tuent, il y a urgence. On n'est pas au Far West, on est à Toulon - Hubert Falco

Le coup de fil du maire de Toulon a été efficace puisqu'en fin de journée il annonce avoir obtenu de la part du gouvernement des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité : le redéploiement immédiat d’une unité de force mobile sur le territoire. Mais le maire de Toulon espère que d'autres mesures suivront.