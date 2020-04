Depuis l'accord trouvé entre le gouvernement et le secteur du BTP pour maintenir les chantiers, nombreux en Ile-de-France, des maîtres d'ouvrage forceraient leurs artisans à reprendre le travail.

"On n'est pas les volontaires de Tchernobyl" : en Seine-Saint-Denis, un patron dénonce la pression dans le BTP

Une lettre avec une mise en demeure de reprendre le travail dans les 48 heures. C'est ce qu'a reçu en fin de semaine dernière Francis Dubrac, patron d'une entreprise de BTP en Seine-Saint-Denis, de la part de son client qui travaille avec Solidéo, chargée de livrer des infrastructures au comité des Jeux olympiques. Une semaine après l'accord trouvé entre le gouvernement et les professionnels du BTP pour maintenir les chantiers, sous réserve de respecter un "guide de bonne conduite" sanitaire.

"J'ai fait une réponse de non recevoir, car j'estime que je ne peux pas protéger mes salariés !", explique le chef d'entreprise qui n'a pas en sa possession le matériel nécessaire, comme des gants, des masques et des lunettes, pour que ses ouvriers puissent travailler dans les conditions de sécurité optimales en pleine épidémie de coronavirus. "Nous ne sommes pas des volontaires de Tchernobyl, on va pas sauver le monde", relativise t il

Un arrêté pour interdire les chantiers à Fontenay-sous-Bois

Le maire Front de gauche de Fontenay-sous-Bois Jean-Philippe Gautrais a décidé de prendre un arrêté pour interdire la reprise des chantiers dans sa commune, où de nombreux projets immobiliers sont en cours ainsi que les travaux de la ligne 15.

"Avec les annonces du début du déconfinement partiel d'Emmanuel Macron, on sent que la pression monte", affirme l'élu, qui souhaite éviter que des artisans, des ouvriers ne subissent une quelconque pression de la part d'une entreprise privée ou de l'Etat. Ce dernier a saisi le tribunal administratif pour faire annuler l'arrêté.

