Nabil Fekir entendu ce mardi dans une affaire d'escroquerie par des enquêteurs grenoblois

Vienne, France

L'international français et joueur de l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir, a été entendu mardi dans une affaire d'escroquerie par des enquêteurs grenoblois. Ceux-ci agissaient sur commission rogatoire d'un juge d'instruction viennois. Information révélée par le Dauphiné Libéré et confirmée par le procureur de la République de Vienne.

Jérôme Bourrier indique ainsi "qu'une information judiciaire a été ouverte pour des faits d’escroquerie et que Nabil Fekir est mis en cause". Et de poursuivre, "cela veut dire qu'il y a des éléments, à ce stade de l'enquête, qui justifiaient qu'il soit entendu comme suspect. Mais cela ne signifie pas non plus à ce stade que son implication soit confirmée."

D'après le Dauphiné Libéré, cette affaire impliquerait plusieurs personnes au préjudice de personnes âgées. L'enquête porterait notamment sur une somme d'argent qui a transité sur l'un des comptes bancaires de Nabil Fekir.

Fekir a été laissé au repos ce mercredi par son entraîneur, Bruno Genesio, alors que l'OL affrontait Amiens en Coupe de la Ligue. Les Lyonnais se sont imposés 3-2.