Nadine, 85 ans, expulsée de son appartement à Paris

Nadine, une retraitée de 85 ans, a été expulsée en milieu de semaine dernière de son appartement du quai de la Loire, dans le XIXe arrondissement de Paris. Une décision qui serait expliquée par d'importantes dettes. L'association Droit au logement dénonce une "expulsion scandaleuse".

"Vous avez des nouvelles de Nadine ?". Dans le quartier du bassin de la Villette à Paris, tout le monde la connaît. "C'est une amie. On s'est rencontrées dans le jardin de la résidence. On prenait souvent le café ensemble", confie Svetlana, qui habite depuis deux ans dans l'immeuble, qui compte 140 résidents environ. Nadine, 85 ans, fille de résistant, auteure de nombreux livre de psychologie et ancienne assistante du scientifique Frédéric Joliot-Curie. Trente ans qu'elle arpente les environs du métro Jaurès. Mais, en milieu de semaine dernière, Nadine a été expulsée de chez elle.

Serrure remplacée

Le 12 juillet dernier, un huissier et des policiers interviennent. A leur arrivée, personne dans l'appartement. La vieille dame est alors sortie faire des courses. "Quand j'ai vu les policiers au bas de l'escalier, je me suis dit qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais je savais que sa situation traînait depuis des années", commente Louis, un résident depuis 46 ans. Selon nos informations, Nadine, sous tutelle depuis près d'un an, avait mis son logement en viager et aurait été expulsée pour dettes.

A son retour, Nadine trouve une nouvelle serrure. Des scellées sont posées sur la porte. Un hôtel lui est proposé pour deux semaines, mais elle n'y passe qu'une nuit. "Quand je l'ai vue comme ça, je l'ai amenée chez moi. Je lui ai fait une douche. ça me fait de la peine, car c'est une gentille personne", précise Svetlana. "Depuis, elle vient tous les jours au pied de l'immeuble", explique le gardien. Du côté de la tutrice de la vieille dame, la fondation Casip-Cojasor, c'est silence radio malgré nos nombreuses sollicitations.

"Nos anciens sont de plus en plus fragilisés"

Une solidarité de quartier s'est mise en place pour venir en aide à la vieille dame. Un bar associatif lui a même installé un lit à l'étage pour la dépanner de quelques nuits. Depuis mardi matin, toujours choquée par cette expulsion, elle a été admise à l'hôpital de Lariboisière. "On a appelé l'AP-HP mardi midi. iIs nous ont confirmé qu'elle a été hospitalisée dans la matinée", explique Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de l'association Droit au Logement.

Une question se pose : une dame de 85 ans peut-elle être expulsée de chez elle ? "Il n'y a pas vraiment de protection, commente Jean-Baptiste Eyraud. On peut mettre son locataire à la rue, à tout âge. Vous avez même des personnes âgées qui sont propriétaires de leur bien et qui se retrouvent à la porte, parce que ça a mal tourné, parce qu'il y a des frais supplémentaires liés à l'âge. Mais on sent qu'avec le baby-boom qui arrive, nos anciens sont de plus en plus fragilisés. Il y a une crise du logement, d'accord. Mais les personnes âgées n'ont pas forcément les moyens d'y faire face. Il faut les protéger".