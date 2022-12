Nage avec les dauphins : trois entreprises azuréennes condamnées

Le tribunal correctionnel de Grasse requiert de la prison avec sursis ce jeudi contre trois entreprises azuréennes pour "pratique commerciale trompeuse" et "perturbation volontaire d'espèce animale non domestiquée protégée." Basées à Antibes et Mandelieu-la-Napoule, les trois sociétés proposaient à leurs clients de nager avec des dauphins pour 300 euros.

Une activité lucrative mais illégale

Ces entreprises détectent les bancs de dauphins à l'aide d'un ULM, puis emmènent leurs clients nager avec ces cétacés en pleine mer, équipés de masques et tubas. Depuis le 1er janvier 2021, il est interdit en mer Méditerranée de s'approcher à moins de 100 mètres d'un dauphin et encore plus de nager avec l'animal.

Déjà rappelées à l'ordre à l'été 2021, ces trois sociétés ont poursuivi leurs activités en juillet 2022. Alertés par des associations de défense de l'environnement, les gendarmes ont saisi les quatre bateaux leur appartenant. "Ce ne sont pas les bateaux qui viennent vers les dauphins, mais les dauphins qui depuis toujours viennent à la rencontre des bateaux" se défend le propriétaire d'une des sociétés.

Le jugement sera prononcé le 26 janvier. En plus des trois mois de prison avec sursis, le procureur requiert contre les trois prévenus des amendes allant de 5.000 à 18.000 euros et la confiscation des bateaux.