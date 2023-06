Nageur tué en 2019 dans le lac du Bourget : le parquet de Chambéry ordonne un complément d’enquête

Le 4 juillet 2022, Michel Morlot, le père de Julien, lançait un appel de détresse sur France Bleu Pays de Savoie : "je demande au pilote de ce bateau, qui sait très bien ce qu'il a fait, de se faire connaître, de reconnaître sa responsabilité". Michel Morlot ajoutait : "pour ne pas rester dans la lâcheté et l'inhumanité, l'auteur doit se faire connaître".

Le 9 septembre 2019, Julien Morlot, 31 ans, a été mortellement percuté par un bateau alors qu'il nageait dans le lac du Bourget à Tresserve . Le pilote n'a jamais été identifié. Le parquet de Chambéry avait classé l’affaire sans suite en avril 2022, malgré l'enquête très importante des gendarmes de la brigade de recherche de Chambéry. Mais l'été dernier, le père de Julien Morlot promettait de continuer à se mobiliser "pour que justice soit faite".

Le combat d'un père "pour que justice soit faite"

Michel Morlot a tenu parole et a obtenu la copie de la procédure d’enquête classée sans suite. Il l'a étudiée "jour et nuit jusqu’à identifier des éléments nouveaux et des pistes inédites qui conduisaient à la réouverture de l’enquête par le Parquet de Chambéry" précise ce mardi 13 juin l’avocat de la famille Morlot, Maître Jean-Christophe Basson-Larbi, dans un communiqué.

"La réouverture de cette enquête, synonyme d’espoir près de 4 ans après la mort de Julien, est le fruit du travail acharné d’un père pour la vérité et pour que Justice soit rendue à son fils" ajoute l'avocat. "Un entretien avec le Procureur de la République a été demandé afin de lui exposer personnellement l’ensemble des éléments nouveaux et lui suggérer la réalisation d’actes utiles à la manifestation de la vérité".

Le parquet de Chambéry veut rester très prudent

Le procureur de la République de Chambéry confirme ce mardi à France Bleu Pays de Savoie : "j’ai bien demandé au directeur d’enquête de l’époque de procéder à des vérifications" mais Pierre-Yves Michau se veut très prudent : "il n’y a aucun rebondissement à ce stade".