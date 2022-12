Nampty : un accident de la route fait trois blessés dont une fillette de 10 ans

La collision semble avoir été violente. Un accident s'est produit ce dimanche après-midi à Nampty, à une douzaine de kilomètres au sud d'Amiens. Deux voitures se sont percutées, sur la départementale 210. Trois personnes ont été blessées.

ⓘ Publicité

Dans le premier véhicule, un homme de 18 ans a été gravement touché. Dans le second, une fillette de 10 ans et un homme de 40 ans sont plus légèrement blessés. Tous ont été transportés sur le centre hospitalier d'Amiens.