EN IMAGES - A Nancy, 93 personnes s'allongent au sol pour dénoncer les féminicides

Ils se sont allongés les uns après les autres pendant de longues minutes, ce samedi après-midi sur la place Simone Veil devant la gare de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, lors de la lecture des noms des 93 victimes de féminicide en France depuis le début de l'année.

A l'appel du collectif féministe "Nous Toutes", une centaine de personnes a participé à cet événement pour dénoncer les féminicides et les violences faites aux femmes.

"On voulait vraiment que les gens prennent conscience de ce que ça représente 93 décès" explique Inès Guaaybess, responsable du collectif "Nous Toutes" en Meurthe-et-Moselle.

Chaque participant portait une pancarte en hommage à l’une des 93 victimes de féminicides de l’année 2021 © Radio France - Léo Limon

Une opération coup de poing afin de sensibiliser la population sur l'ampleur des féminicides en France, mais aussi pour demander plus de moyens au gouvernement : "Emmanuel Macron avait promis que son quinquennat serait celui de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais les choses n'ont pas changé."

Malgré la mise en place de bracelets anti-rapprochement dans certains départements, comme c'est le cas en Moselle depuis 2019, ou de certaines procédures afin de faciliter le dépôt de plaintes, c'est souvent les difficultés pour déposer plainte et d'accueil des policiers qui sont pointées du doigts par les manifestants.

93 personnes se sont allongées au sol devant la gare de Nancy pour dénoncer les féminicides © Radio France - Léo Limon

"C'est ce qui c'est passé à Hayange et ailleurs. On prend la plainte mais on n'écoute pas la victime. Il faut les défendre et les écouter !" s'agace Liacout. "J'ai beaucoup de retour de plaintes mal prises en considération, détaille Inès Guaaybess, cette année 65% des femmes assassinées avaient porté plainte", en 2020, près d'une victime sur cinq avait porté plainte.

La responsable du collectif estime que les mesures en place ne sont pas suffisantes : "la preuve c'est quand on est encore là, il faut que la parole des victimes soit prise au sérieux."