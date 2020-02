Aux assises de Nancy, l'adolescente raconte quand elle a été défenestrée par la mère d'une camarade

Nancy, France

Ce lundi 17 février, s'est tenue la deuxième journée d'audience aux assises de Nancy du procès de cette mère de famille de 54 ans. Elle est accusée de tentative d'assassinat.

La victime, qui avait 15 ans au moment des faits en novembre 2016, a raconté comment la mère de cette camarade aurait voulu la tuer. En pleine journée, à Vandoeuvre-lès-Nancy, la victime affirme s'être faite pousser par la fenêtre : une chute de 5 étages, dont elle s'en est sortie avec huit semaines d'ITT. La victime est tombée dans un buisson entouré de deux rochers.

La victime, une adolescente marquée

En baskets noires et pull à capuche orange, la victime se tient droite à la barre. Deux légères cicatrices, l'une à la pommette et l'autre à la paupière, moins profondes que les séquelles au quotidien : elle a dû arrêter la gymnastique rythmique, elle refuse de donner sa nouvelle adresse devant l'accusée.

Elle raconte, la voix tremblante et en pleurs, le jour où cette mère d'une camarade avec qui elle s'était bagarrée, l'attire chez elle, puis l'étrangle et la menace : "Si tu ne sautes pas, je te tue". Selon la victime, la mère de famille la pousse alors par la fenêtre, lui décroche un à un les doigts et la laisse tomber dans le vide.

L'accusée nie en bloc

Continuant sur sa ligne de défense, l'accusée a à nouveau contesté cette version des faits, affirmant que la jeune fille serait venue avec des hommes cagoulés et qu'elle se serait jetée par la fenêtre pour s'enfuir.

"Tout ce qu'elle raconte, c'est faux !", répète l'accusée. "Mais les témoins disent vous avoir vu la pousser", rappelle la présidente. "Des faux témoins", réplique l'accusée. Elle explique avoir voulu aider la victime qui se jetait dans le vide.

La magistrate s'indigne : "Cette fille pourrait être votre fille". L'accusée réplique : "Moi, j'étais contente quand j'ai vu qu'elle était en vie". L'avocat de la victime intervient : " N'en faites pas trop, vous aviez la possibilité de dire la vérité". Deux vérités, irréconciliables quand l'audience est levée.