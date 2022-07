Nancy : une coupure d'électricité géante

Ce jeudi matin, plusieurs quartiers du Sud-Est de Nancy se sont retrouvés dans le noir pendant près d'une heure à partir de 5h45. Des centaines de logements ont été touchés. Les feux de signalisations ne fonctionnaient plus également. Tout semble rentrer dans l'ordre petit à petit aux alentours de7h

Une grande partie du Sud-Est de Nancy est resté plongé dans le noir pendant plus d'une heure ce jeudi matin à partir de 5h45. Les quartiers Saurupt, Lobau, Quai de la Bataille et une partie de l'avenue du Général Leclerc sont concernés.

Des centaines de logements se sont retrouvés sans courant. Les feux de signalisations ne fonctionnent plus non plus.

D'après un agent d'Enedis rencontré au travail devant le transformateur à deux pas de France Bleu Lorraine tout rentre dans l'ordre petit à petit. Seul le secteur du Montet est encore dans le noir .

Aucune confirmation pour le moment de la direction d'ENEDIS sur les raisons de cette panne géante.