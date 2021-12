Nancy : des bennes entières de produits frais à la poubelle suite à une coupure d'électricité

À la veille de Noël, plusieurs courtes pannes d'électricité ont frappé le quartier de Clos Médreville de Nancy, jeudi 23 décembre de 20h30 à 21h. Des pannes sans conséquence, sauf pour le supermarché Match qui est resté dans le noir jusqu'au matin.

Les frigos restent coupés

Le magasin est en travaux depuis plusieurs mois pour être modernisé et agrandi. Les frigos n'ont pas redémarré après les coupures de courant, brisant la chaîne du froid. Pour des questions de sécurité sanitaire, les produits frais ne peuvent donc plus être consommés et sont destinés à la poubelle.

Le gérant du supermarché et ses équipes n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Pour les voisins, c'est la surprise. Jérôme travaille au salon de coiffure d'à côté. Il avait réservé un plateau de fruits de mer pour le soir de Noël. "C'est un peu compliqué" se confie-t-il, sans savoir encore comme rattraper son réveillon.

Le magasin restera fermé pour une durée indéterminée.