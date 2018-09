Depuis fin juillet, des policiers patrouillent à vélo dans les rues et parcs du centre-ville de Nancy. Une patrouille pour renforcer la proximité avec les habitants et couvrir un plus grand territoire.

Nancy, France

Vous les avez peut-être aperçues dans les rues de Nancy cet été. Des patrouilles de police sont désormais effectuées à vélo dans le centre-ville. La direction départementale de la sécurité publique a présenté ce mardi cette nouvelle patrouille réalisée par des policiers de la section d'intervention de Nancy. Cinq vélos ont été achetés pour permettre à ces fonctionnaires d'être au contact de la population en centre ville, de couvrir un plus grand territoire que les patrouilles à pied, et d'intervenir plus rapidement en cas d'urgence surtout aux heures de pointe.

15 à 20 kilomètres en quatre heures

Troquer la sirène contre une sonnette, ça change tout pour Xavier, gardien de la paix au sein de la section d'intervention :

Le reste de l'année, on tourne dans des camions type Renault Master donc les gens ont moins tendance à venir vers nous. Le vélo nous rend peut-être plus sympathiques et les gens viennent plus vers nous."

L'idée avec cette patrouille, c'est d'occuper le terrain, de quadriller le centre-ville : en quatre heures, les policiers parcourent 15 à 20 kilomètres, bien plus qu'à pied. Avec un avantage, la rapidité pour Benoît, brigadier :

Quand il y a une intervention de police-secours, si on est disponible, on y va plus rapidement surtout aux heures de pointe. On est furtifs dans les parcs."

Pas que de la prévention

Cette patrouille entre dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, pour renforcer la proximité avec les habitants, mais pas seulement pour le directeur de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle, Nicolas Jolibois :

On peut très facilement poursuivre un individu, le rattraper, se libérer du vélo, ce qui permet une appréhension assez rapide. Il y aura des flagrants délits, c'est évident."

Une patrouille présente dans les rues de Nancy aux beaux jours, notamment lors d'animations en plein air comme le Livre sur la place...