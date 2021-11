Nancy : des stages de sensibilisation à l'environnement pour condamner les pollueurs

Un stage de sensibilisation obligatoire d'une journée plutôt qu'une amende pour les atteintes à l'environnement de moindre gravité. C'est désormais une peine que peut requérir le parquet de Nancy. Une convention a été signée en ce sens ce mercredi 17 novembre entre le tribunal judiciaire de Nancy, l'Office national des forêts (ONF), le Parc naturel régional de Lorraine (PNR), l'Office français de la biodiversité (OFB) et le conservatoire de l'espace naturel de Lorraine.

Voulant "dynamiser et rendre plus lisible la politique pénale en matière d'atteinte à l'environnement de faible gravité", François Pérain, le procureur de la République de Nancy a souhaité "développer une réponse pénale plus orientée vers la pédagogie". Les auteurs d'infractions condamnés à ce stage auront l'obligation d'y participer sous peine d'une amende. Un stage composé d'une partie pratique, aux côtés d'un agent d'une des institutions partenaires, consacrée par exemple à l'entretien d'une mare ou d'une haie ou encore à la participation à une action de dépollution, et suivi d'une partie théorique de sensibilisation.

La pédagogie contre la récidive

"Jusqu'à présent, lorsqu'il y avait une infraction on dressait un procès verbal et il y avait une procédure, c'était coercitif", explique Christophe Colette directeur de l'ONF Meurthe-et-Moselle, "là c'est une nouvelle modalité pédagogique pour former les gens". Renforcer la pédagogie pour éviter la récidive mais aussi pour diffuser cette parole environnementale, "on espère que le bouche à oreille fonctionnera" ajoute Laurent Gaudet responsable du service patrimoine naturel au parc naturel régional de Lorraine, convaincu que la personne condamnée "ne récidivera pas et diffusera cette information dans son entourage, on compte sur cet effet "boule de neige"".

Depuis quelques mois, la politique pénale se renforce contre les atteintes à l'environnement. Chaque cour d'appel possède désormais un pôle spécialisé en droit de l'environnement, c'est donc le cas de Nancy où le procureur de la République a désormais le soutien d'un délégué spécialisé, lui aussi, en droit de l'environnement.