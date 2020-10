Nancy : des trafiquants de drogue condamnés mais en fuite

Le chef du réseau et son second sont partis avant le délibéré

Les protagonistes d'un important trafic de drogue, dans le quartier du Haut du Lièvre à Nancy, étaient jugés ce vendredi par le tribunal correctionnel de Nancy. Les deux principaux membres du réseau ont été condamnés à 4 ans de prison ferme. Problème, ils sont partis avant le délibéré. Ils sont actuellement recherchés et font l'objet de mandats d'arrêt.

Le trafic se déroulait dans un appartement

Trois autres membres du trafic ont été condamnés à des peines allant d'un an de prison à 3 ans de prison ferme.

Ce trafic se déroulait dans le quartier du Haut du Lièvre à Nancy, dans l'appartement d'un consommateur. Celui-ci en laissait l'usage aux trafiquants, en échange de drogues. L'enquête a permis de mettre au jour une organisation bien rodée. La drogue était préparée dans cet appartement, puis vendu en journée grâce à une centrale d'appel téléphonique. Un modificateur de voix était aussi utilisé par les trafiquants pour éviter d'être reconnus. Ils avaient également recours à différents téléphones, pour brouiller les pistes.

Un blessé par balle lors d'une dispute

La vente de drogue s'écoulait discrètement de décembre 2017 jusqu'au mois de mai 2018 avec parfois près de 5000 € de vente par jour. Date à laquelle le consommateur a voulu reprendre possession de son logement. Une dispute éclate alors entre les trafiquants et le locataire. Le second du réseau est appelé et arrive sur les lieux avec une arme à feu. Il tire sur un client et le blesse à la cuisse.

Un fait de violence sur lequel intervient la police et qui lui permet de démanteler le réseau.