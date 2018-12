Nancy : deux gardes à vue «étonnantes» après la marche pour le climat

Nancy, France

«La garde à vue aurait dû durer quelques heures et seulement quelques heures» estime l’un des organisateurs de la marche pour le climat à Nancy qui a passé plus de 18 heures en garde à vue à attendre sa sortie après les interrogatoires d’usages.

Le militant écologiste, par ailleurs président de l’association Les amis de la terre et membre du CESER, Florent Compain, estime que la nuit passée au poste de police de Nancy n’a pas été décidée par les policiers mais par l’autorité judiciaire ou par le préfet de Meurthe-et-Moselle.

Le préfet avait interdit la marche pour le climat à Nancy alors que les organisateurs proposaient un service d’ordre et proposaient également d’adapter le parcours par rapport au mouvement des «gilets jaunes». Marche qui s'est finalement déroulée dans le calme avec plus d'un millier de participants.

marteau-pilon pour écraser une mouche

La Ligue des droits de l’homme de Nancy trouve la longueur des deux gardes-à-vue «étonnante» et ne comprend pas pourquoi la marche avait été interdite à Nancy alors que de telles manifestations étaient autorisées dans toute la France.

Pour l’association, il s’agit d’une «annulation de confort» mais son interdiction au dernier moment n’a pas permis de recourir à un référé. Pour André Tosser, le président de section de Nancy de la Ligue des droits de l’homme, une fois la manifestation interdite, «l’infraction étaient constituée mais une garde à vue aussi longue, c’est un peu un marteau-pilon pour écraser une mouche».

Un militant du MAN (Mouvement pour une alternative non-violente) a été placé en garde à vue en compagnie de Florent Compain qui estime que «au bout de trois heures avec l'ensemble des officiers de police, on avait fait nos déclarations et c'était terminé. En fait après, on n’a plus eu une seule autre question pendant les 18 heures supplémentaires du reste de la garde à vue». Le militant écologiste posé et serein estime que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas aimé l’affront fait avant la manifestation, le refus d’annuler : «je pense que ça ne lui a pas plu du tout et donc il a voulu nous faire payer».

aucun signe en amont ne laissait penser qu'il pourrait y avoir des violences à Nancy

Une garde-à-vue qui s’est très bien passée selon le militant qui a les noms et signatures des 85 co-organisateurs de la marche pour le climat qui précise qu’à Nancy, «il y a pas de violence et il n’y avait aucun signe en amont qui laissait penser qu'il pourrait y avoir des violences et des choses graves à Nancy».

Les gardés à vue ont refusé de s'expliquer

La préfecture de Meurthe-et-Moselle indique dans un communiqué avoir interdit la manifestation suite à des «risques de heurts entre manifestants» en précisant : «les organisateurs, dûment prévenus des risques pénaux qu’ils encouraient, ont décidé le maintien de leur mot d’ordre. A l’issue de la manifestation, les deux organisateurs ont par conséquent été placés en garde à vue […] le lendemain, le parquet a mis fin à leur garde à vue avec ouverture d’une enquête préliminaire».

De son côté, le procureur de la République de Nancy estime que la procédure pénale a été strictement respectée et indique que «des investigations ont été demandées classiquement aux enquêteurs pendant le temps de la garde à vue afin de caractériser l'infraction qui état reprochée aux deux gardés à vue (production de la déclaration initiale de la manifestation, notification de l'arrêté d'interdiction, recherche des mots d'ordre pour maintenir la manifestation interdite...). Les deux mis en cause ont refusé de s'expliquer sur le maintien de la manifestation. D'où la nécessité d'investigations supplémentaires». Une enquête préliminaire à été ouverte.

Communiqué FSU 54 en soutien aux organisateurs de la marche pour le climat à #Nancy le 8 décembre @SNESLorraine@SNESFSU@PresseFSUhttps://t.co/NPNzQFYlcY — SNES Lorraine (@SNESLorraine) December 9, 2018