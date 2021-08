Nancy : un homme soupçonné d'avoir diffusé des menaces de mort sur les réseaux sociaux

Un Nancéien, âgé d'une trentaine d'années est en garde à vue au commissariat de Nancy. Il est soupçonné d'avoir diffusé des menaces de mort sur les réseaux sociaux.

Selon la police nancéienne, ce mardi 17 août, le trentenaire a publié une vidéo, dans laquelle on le voit avec une arme à la main, qui laisse penser à une Kalachnikov. Il assure qu'il veut tuer des personnes.

Un signalement est rapidement diffusé sur la plateforme PHAROS, un site web créé par le gouvernement pour signaler les contenus et comportements en ligne illicites. Les policiers se mobilisent avec les équipes du RAID de Nancy et de Strasbourg et interpellent un homme, à son domicile, rue Patton à Nancy, vers 14h ce mercredi.

Lors de leur perquisition, les enquêteurs révèlent avoir découvert deux armes, uniquement factices. Le suspect reconnait les faits, selon la police, il assure qu'il était sous l'effet de l'alcool. Une enquête pour menace de commettre un crime ou un délit est ouverte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix