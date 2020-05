Nancy : en tentant de voler une voiture, ils s'endorment à l'intérieur

Les policiers de Nancy ont pu interpeller les deux voleurs présumés près d'un an après les faits

Vous allez récupérer votre voiture dans votre parking souterrain à Nancy, mais est-ce bien votre véhicule ? A l'intérieur, bien endormis deux hommes ...

Cette mésaventure est arrivée au propriétaire d'une voiture en plein été, en août dernier. Alors réveillés, les deux individus à l'intérieur prennent la fuite.

Les policiers de Nancy alertés, relèvent des empreintes dans l'habitacle. Et là près d'un an plus tard, des noms apparaissent, ceux de deux hommes, âgés d'une vingtaine d'années, déjà connus par les enquêteurs.

Selon les policiers nancéiens, les deux individus ont tout tenté pour démarrer la voiture : connexion des fils du tableau de bord, démontage des fusibles dans l'espoir de déconnecter le système anti-démarrage ... mais en vain. Et ils ont fini par s'endormir dans la voiture ! jusqu'à l'arrivée du propriétaire.

Les deux hommes interpellés ce dimanche, seront jugés au mois de décembre prochain.