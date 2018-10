Nancy, France

Il avait caché sa séropositivité à plusieurs de ses compagnes. Un Toulois âgé d'une quarantaine d'années a été condamné ce lundi 22 octobre à 24 mois de prison dont 14 mois avec sursis. Le parquet avait requis un an de prison ferme. Les deux victimes n'ont pas été contaminées par le virus du sida.

Le vendredi 5 octobre, l'homme était absent à la barre du tribunal correctionnel, soupçonné d’avoir dissimulé sa séropositivité à plusieurs de ses compagnes entre 2006 et 2014. Lors de l'audience très technique et juridique, on y apprenait que la séropositivité de l'homme avait été découverte par hasard par la dernière compagne du prévenu au moment où elle le quittait. L'avocat du quadragénaire défendait à la barre l’absence de fondement juridique de l’infraction avec une contamination qui n’a pas eu lieu. Le débat a porté sur la charge virale alors que le prévenu suivait un traitement mais visiblement pas de manière continue. L'avocat d'une victime évoquait "un préjudice psychologique énorme" pour sa cliente.